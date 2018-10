La Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro ha aderito alla Settimana Nazionale della Dislessia 2018 partecipando, il 4 ottobre, al convegno organizzato al Palafiori di Sanremo sul tema: “La legge 170/2010 e le successive disposizioni: analisi e risvolti operativi”.

lI progetto “Settimana della dislessia 2018” nella provincia di Imperia ha messo al centro dell’attenzione il tema dell’inclusione con l’obiettivo di sollecitare, sviluppare e fornire strumenti operativi per l’azione didattica attraverso percorsi flessibili nell’ecosistema scuola.

In occasione del convegno al Palafiori, il presidente Armando Bosio ha espresso pieno sostegno alle iniziative messe in campo dall’AID Associazione Italiana Dislessia, presentando le attività realizzate nei mesi scorsi e i progetti futuri dalla Fondazione Casartelli – Perraro. L’ente fondato dall’imprenditore torinese, Livio Casartelli persegue, infatti, anche i principi di solidarietà sociale al servizio della collettività e di promozione culturale attraverso numerose azioni per il territorio.

“La Fondazione Casartelli-Perraro ha deciso di sostenere questa iniziativa con un contributo ed è stato importante partecipare. – afferma il presidente Armando Bosio – Il convegno ha offerto numerosi spunti di riflessione utili anche alle finalità della nostra Fondazione. Grazie agli interventi di esperti e personalità qualificate, ho potuto approfondire alcuni aspetti di questo mondo che non conoscevo. Ringrazio la dottoressa Roberta Rota, presidente AID sez. Imperia e i presenti per l’opportunità offerta alla Fondazione”.