La sinergia tra CNA Imperia e Allemano Metrology è nata dal fortunatissimo incontro tenutosi al Palafiori di Sanremo e rivolto alle figure professionali, che operano su impianti termici dal titolo “L’ANALISI DI COMBUSTIONE SECONDO LA NORMA UNI 10389-1:2009, LA MISURAZIONE DELLA DEPRESSIONE AL CAMINO SECONDO LA NORMA UNI 10845:2000 E LA TRASCRIZIONE DEI VALORI SUI DOCUMENTI TECNICI”.

Un incontro tecnico molto gradito agli artigiani installatori, grazie all’intervento del dottor Molinu di Allemano Metrology che, dopo aver fornito i fondamenti per l’apprendimento del corretto metodo di misurazione e interpretazione dei parametri di combustione, ha accolto le numerose domande pratiche del qualificato pubblico.

Le operazioni di taratura e verifica degli strumenti di misura sono una fase fondamentale del processo di lavoro di coloro che intervengono sugli impianti termici, un intervento che comporta spesso un aggravio di tempo e denaro: è proprio dal momento interlocutorio durante l’incontro che è emersa l’esigenza di offrire agli installatori Associati CNA una convenzione loro dedicata attraverso un partner che si proponesse come supporto alle aziende nello sviluppo e implementazione delle procedure di calibrazione e taratura con un servizio veloce ed efficace a tariffe vantaggiose.

Allemano metrology infatti dispone di un laboratorio di riparazioni per tutti gli strumenti di misura di tutte le marche: è laboratorio di Taratura Accreditato – LAT ACCREDIA 157 per le grandezze umidità relativa, temperatura di rugiada e velocità dell’aria, ed è laboratorio di Assistenza Tecnica su tutti gli strumenti di misurazione. Grazie alla grande esperienza maturata negli anni, i tecnici riescono a diagnosticare velocemente gli eventuali difetti.

La convenzione con CNA Imperia non solo offrirà agli installatori Associati i servizi con UNO SCONTO DEL 30%, ma prevedrà, oltre alla possibilità di richiedere una consulenza per la gestione in qualità di strumenti e dati di misura, l’opportunità di consegnare lo strumento da tarare o necessitante di assistenza tecnica DIRETTAMENTE presso la sede CNA di Sanremo, previo appuntamento.

L’intervento potrà riguardare i seguenti strumenti:

• Analizzatore di gas combusti 2 celle

• Analizzatore di gas combusti 3 celle

• Cercafughe gas refrigeranti

• Gruppo manometrico (manifold)

• Manometro differenziale

• Bilancia

Qualche esempio di servizio in convenzione

• Taratura con emissione di Rapporto di taratura per analizzatore di combustione a due celle, corredato di seguenti sensori:

o ossigeno (O2);

o monossido di carbonio (CO);

o temperatura dell’aria;

o temperatura dei gas combusti

• Verifica della soglia di sensibilità con emissione di Rapporto di prova per cercafughe di gas refrigeranti: la verifica avverrà per il tertrafluoroetano (R134a), al valore di 5 g/a.

• Taratura con emissione di Rapporto di taratura per Gruppo manometrico meccanico (manifold), per impianti di refrigerazione. La taratura verrà eseguita realizzando 1 ciclo di misura a pressione crescente e 1 decrescente su 3 punti sperimentali equispaziati nel campo di misura del manometro di bassa pressione e del manometro di alta pressione.

Per ulteriori informazioni o per richiedere una copia della convenzione con Allemano Metrology, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una e-mail a segreteria@im.cna.it.