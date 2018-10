La Sanremese si prepara per il secondo dei tre derby liguri nel giro di pochi giorni.

Dopo la sfida di domenica scorsa al “Bacigalupo” e in attesa dell’incontro casalingo di Coppa Italia che li vedrà affrontare di nuovo il Savona (appuntamento mercoledì alle 18.30), domani i biancoazzurri ospiteranno al “Comunale” la Fezzanese.

La formazione levantina si trova in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme a Lecco e Ligorna ed è reduce dalla vittoria interna di domenica scorsa (2-0) contro il Milano City.

Per la gara di domani mister Alessandro Lupo dovrà fare a meno di Lorenzo Brugni in difesa e di Vittorio La Fauci in attacco, entrambi indisponibili.

“Affrontiamo la capolista, una squadra che fino a oggi non ha preso gol e ha 9 punti meritati – ha dichiarato il mister biancoazzurro alla vigilia della gara – la Fezzanese ha buoni giocatori ma siamo in casa e cercheremo di imporre il nostro gioco sperando di avere più fortuna rispetto a domenica scorsa. La squadra ha reagito bene, il pareggio nel derby è stato subito archiviato”.