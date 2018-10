Gent.mo direttore,

come lei ben saprà, non sono mai stato molto “tenero” con l’amministrazione comunale di Taggia, né quelle passate né quella attuale, ma questa volta mi sembra giusto spezzare una lancia per come è stata gestita, al momento, la situazione del “presunto” inquinamento.

L’immediatezza delle ordinanze, la segnalazione tramite telefonate ai cittadini, quella ai vari giornali on-line, con correzioni che si sono rese necessarie con il passare delle ore.

La collocazione di cisterne nelle tre zone principali del comune, la chiusura delle varie fontanelle, delle casette dell’acqua, hanno poi contribuito a tranquilizzare le persone, soprattutto quelle più anziane, il lavoro silenzioso ma impagabile della Protezione Civile, degli operai del Comune. Certo si poteva forse fare meglio, ma la spiacevole situazione è stata gestita con prontezza e determinazione.

Cosa dire della minoranza che ha sparato basso?

Come diceva Andreotti “il potere logora chi non ce l’ha”, soprattutto chi l’ha perso, aggiungo io.

Per quanto riguarda poi PRC che lamenta l’ubicazione della attività, vicino al fiume ed ai pozzi dell’acqua, bisognerebbe far loro sapere che lo fasciacarrozze non si chiama più da qualche anno Santamaria, che è il nome del vecchio proprietario, e che la zona ha visto negli anni susseguirsi la fonderia Martini e poi il demolitore Santamaria, senza preoccupazioni di sorta e, se la memoria non mi tradisce, anche Prc che sedeva in consiglio comunale, non aveva manifestato alcuna perplessità sulla destinazione d’uso della zona.

Cordialmente

Dino Conta