Sabato 6 ottobre, alle ore 16.30, la conferenza del professore Fulvio Cervini dell‟Università degli Studi di Firenze su “Fotografare un paesaggio ideale. La Liguria di Ezio Benigni” inaugurerà l’esposizione libraria “The International Library. Un’altra istituzione di Clarence Bicknell per Bordighera’.

L‟iniziativa, organizzata in collaborazione tra Comune di Bordighera e Istituto Internazionale di Studi Liguri, intende omaggiare Clarence Bicknell ricordando il suo ruolo di Presidente e benefattore dell‟International Library. La mostra e le conferenze si inseriscono nel ricco calendario di eventi promossi per il centenario della morte dello studioso inglese che hanno come fulcro la mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” allestita dall‟Istituto Internazionale di Studi Liguri nelle sedi storiche del Museo Bicknell e del Centro Nino Lamboglia sulla Via Romana.

La selezione di volumi art nouveau e testi scientifici posseduti da Clarence Bicknell sarà accompagnata dalle immagini d‟epoca del Fondo Fotografico di Ezio Benigni visionabile grazie ad una postazione multimediale dedicata.

Gli appuntamenti alla Biblioteca Civica Internazionale proseguiranno sabato 13 ottobre con la conferenza di Giovanni Russo “Dalla Biblioteca personale alla International Library: i libri di Clarence Bicknell” e giovedì 18 ottobre con la conferenza di Gisella MerelloIl “Il primo sguardo di Bicknell su Bordighera”.