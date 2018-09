“Ludwig van Beethoven: la Nona Sinfonia”

Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo

Mercoledì 3 ottobre, ore 21

Dopo la parentesi della VII Rassegna di Musica Sacra (Concerti nelle Chiese) – durata tutto il mese di settembre – inizia la Stagione Invernale 2018 con uno degli appuntamenti “clou” previsti in calendario: la Sinfonia n° 9 in Re minore Op. 125 per Soli, Coro ed Orchestra (scritta fra il 1822 ed il 1824), di Ludwig van Beethoven (Bonn 1770/Vienna 1827).

Il grande concerto, con una formazione orchestrale di 47 elementi – in programma mercoledì 3 ottobre al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo alle ore 21 – sarà condotto dal Direttore Artistico e Stabile dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Maestro Giancarlo De Lorenzo e vedrà la partecipazione della Soprano Erika Peder, della Mezzosoprano Cristina Sogmaister, del Tenore Gian Luca Pasolini e del Basso Dante Roberto Muro. Parteciperanno il Coro Filarmonico “Musicanova”, Diretto dal M° Paolo Caravati, ed il Coro Filarmonico di Nizza, Diretto dal M° Giulio Magnanini.

La “Nona Sinfonia” o “Sinfonia corale” è l’ultima sinfonia scritta dal compositore tedesco e fu eseguita per la prima volta il 7 maggio 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna.

Il Quarto tempo contiene una versione musicata dell’Ode alla Gioia (An die Freude) di Friedrich Schiller, mentre i primi tre Movimenti sono esclusivamente sinfonici.

È una delle opere più note ed eseguite di tutto il repertorio classico ed è considerata uno dei massimi capolavori di Beethoven, se non la più grandiosa composizione musicale mai scritta. È stata inoltre per lungo tempo la maggiore composizione sinfonica con voci.

Il tema del Finale – riadattato da Herbert von Karajan – è stato adottato nel 1972 come Inno Europeo. Nel 2001 spartito e testo sono stati dichiarati dall’UNESCO “Memoria del Mondo”, attribuendoli alla Germania.

Per questo concerto non sono validi gli abbonamenti della Stagione 2018; i biglietti – € 15 ed € 12 – sono acquistabili direttamente al botteghino del Teatro del Casinò la sera del concerto.