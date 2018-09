Venerdì 28 settembre

Centro Sociale la talpa e l’orologio di Imperia

Presentazione del libro di Davide Grasso “Hevalen-Perché sono andato a combattere l’Isis in Siria”

https://www.facebook.com/events/2317405631606088

-Non capivo neanche quel che mi diceva: gran, “duro”, lo compresi come volesse dire “giusto”, per qualche oscuro motivo. < >, risposi, < >, la guerra non è giusta, volevo dire, ma dissi non è dura. Restò sorpreso. Non capiva. Pensò che delirassi. Non aveva torto.

Davide Grasso, giovane ricercatore e militante dei movimenti sociali europei, nel 2016, dopo gli attentati di Parigi, decide di andare in Siria ed unirsi alle Forze siriane democratiche. Un’esperienza di guerra che durò circa un anno, dalla quale uscì il libro Hevalen (Edizioni Alegre). Un racconto duro dove non si fanno sconti nel descrivere le difficoltà incontrate combattendo lo stato islamico, la sofferenza sul campo di battaglia e lo spirito di sacrificio di tutte le persone che ha trovato al suo fianco, anche in grado di analizzare però in maniera diversa la situazione della Siria oggi ed il dibattito progressista nei teritori del #Rojava, zona del paese sotto il controllo militare delle formazioni curde #YPG e #YPJ. Con Davide, oltre che una serie di racconti dal fronte e di descrizione del sistema politico adottato dai popoli liberati dall’isis per i quali ha combattuto, impareremo ha conoscere un nuovo vocabolario, nel quale Rojava significa ovest ed Hevalen compagni. Sarà presente l’autore.

-ORE 19.30 cena di autofinanziamento

Antipasti misti

cipolle ripiene

frittatine di stagione

crepes

chilly

Lasagne rosse e verdi

Dolce fatto in casa

Prenotate con un sms al 3498867916

-ORE 21.00 Presentazione Libro