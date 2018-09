Stamani alle 10.15 la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata per un soccorso a persona in una zona impervia, a Cairo Montenotte in zona Strada Ferranietta dove una persona era stata colpita da un malore mentre si trovava nel bosco con il figlio.

Immediatamente la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Savona è riuscita a localizzare i due malcapitati riuscendo a dare coordinate GPS precise ai soccorsi che si stavano recando sul posto. In particolare l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 70 che in meno di cinque minuti è arrivato sul posto, ha individuato il ferito ed iniziato a pianificare le operazioni di recupero. Sul posto anche la squadra 7A del Distaccamento di Cairo che ha dato indicazioni all’elicottero essendo la zona molto impervia. Si è proceduto quindi alla stabilizzazione del ferito insieme al medico presente sull’elisoccorso. In seguito è stato trasportato con l’elisoccorso presso Ospedale San Paolo Savona. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza, l’automedica oltre alla squadra 7A e l’elicottero Drago 70.