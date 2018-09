La società del presidente Alessandro Deda parteciperà al campionato senior di Serie D e a quelli giovanili Under 20, Under 18 e Under 16. Prima squadra e U20 saranno allenate dallo stesso Alessandro Deda, mentre U18 e U16 da Mauro Bonino.

La collaborazione tra Bvc Sanremo e Sea Basket continua anche quest’anno e praticamente tutte le squadre sono frutto della sinergia tra i due club sanremesi, comprese le compagini Under 14 e Under 13 iscritte come Sea Basket.

Per quanto il minibasket, il Bvc Sanremo ha organizzato dei corsi che si tengono il martedì e il giovedì nella palestra del Liceo Cassini per le categorie Esordienti (classe 2007), Aquilotti (2008/2009) e Scoiattoli (2010/2011), e il martedì e venerdì nella palestra delle scuole di Via Volta per i Pulcini (2012/2013). Parallelamente si terranno anche delle lezioni minibasket a livello scolastico.

I corsi saranno tenuti dagli istruttori qualificati Fip e Scienze Motorie, Alessandro Deda, Andrea Siccardi, Paola Russo, Alberto Raineri e Chiara Semiglia