Appuntamento attesissimo e ormai tradizionale per i Soci, i Sostenitori e gli Amici della Dante Alighieri di Monaco, mercoledì 19 settembre, si è tenuta la Giornata della Dante.

Nell’esclusiva cornice del Tunnel Riva, è stata presentata la nuova stagione culturale dell’Associazione. A dare il benvenuto ai numerosi partecipanti è stato il presidente Giuseppe Sarno in presenza di S.E. l’Ambasciatore d’Italia Cristiano Gallo e del Segretario Generale della Dante di Roma Alessandro Masi. Presente in sala anche Jean-Charles Curau, Directeur des Affaires Culturelles del Principato, da sempre sostenitore delle iniziative della Dante.

La serata, inframmezzata da vari interludi musicali di Andrea Albertini al pianoforte, Sara Airoldi al violoncello e Elisa Parodi al flauto, è stata presentata dalla direttrice Grazia Soffici, che ha annunciato la nuova Stagione. La Stagione 2018/2019, ha spiegato, si svilupperà sul tema “L’immagine nella parola, nella musica e nella pittura: un indissolubile legame”.

In un susseguirsi di immagini, musiche e parole, è stato svelato un programma composto da una serie di eventi che, in ordine sparso, spazieranno dall’arte contemporanea al teatro; dalla storia all’alta cucina italiana; dal Rinascimento, alla Musica, all’Arte del Medio Evo.

Primo appuntamento a ottobre con la XVIII Settimana della lingua italiana nel Mondo, in occasione della quale, la Dante di Monaco, ambasciatrice della cultura italiana nel Principato, ha organizzato una mostra dal titolo “L’Immagine della Parola: una Visione Fluttuante” ed una serie di conferenze.

Si entrerà poi nel vivo della stagione per celebrare uno dei più importanti anniversari dell’anno: la fine della Grande Guerra, avendo invitato come relatore Paolo Mieli. Si proseguirà con Rossini, compositore e godurioso, e la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Non mancheranno altri appuntamenti di rito, per i quali l’Associazione ha il merito di riunire la comunità italiana, uno fra tutti, il Presepe e il concerto di Natale alla chiesa di St Charles. E ancora Leonardo e la Sala delle Asse e molto altro, per chiudere quasi in maniera circolare tornando al tema della Prima Guerra mondiale, ma questa volta sul palcoscenico del Teatro des Variétés e dal punto di vista delle donne, con Paola Gassman. Tutti eventi da non mancare!