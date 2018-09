26 SETTEMBRE 1998 – 26 SETTEMBRE 2018

Vent’anni del Centro sociale Auser Filo d’Argento in Salita Frati Minimi durante i quali I Presidenti e i Volontari che si sono succeduti hanno costruito un punto di riferimento indispensabile per la popolazione anziana e non solo di Imperia.

La Presidenza ha deciso di festeggiare la ricorrenza con una serie di eventi.

Venerdì 28 settembre alle 16 nel salone del Filo d’Argento in Salita Frati Minimi 3 ad Imperia Oneglia si svolgerà un Convegno avente per tema “Vecchie e nuove Povertà” che vedrà la partecipazione di:

Prof. Guglielmo Giumelli Sociologo – Università statale Milano “ La Bicocca “; Luca Volpe Assessore Servizi e Politiche sociali Comune di Imperia ; Dott.sa Paola Raffaglio Direttore Associazione Centro Ascolto CARITAS Sanremo ; Dott.ssa Costanza Pireri Vice Sindaco -Assessore Politiche Sociali Comune di Sanremo; Fulvio Fellegara Segretario generale CGIL Imperia; Giovacchino Carli Portavoce Forum Terzo Settore Imperia.

Sabato 6 ottobre ritorna la tradizionale raccolta fondi. A fronte di un piccolo contributo di cinque euro ringrazieremo i sottoscrittori con un pacco di pasta prodotta dalle cooperative di “ LIBERA “ che operano sui terreni siciliani sequestrati alla Mafia.

A seguire sono in programmazione “ La Festa del Volontario Auser “Quale occasione per conquistare una nuova leva di Volontari”.

Un Convegno su “ Università popolare Auser , quali prospettive ? “. Un momento di riflessione, una valutazione su quanto fatto in questi anni e sulle necessarie scelte per il futuro.