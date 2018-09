Si terrà giovedì 20 settembre ultimo incontro di presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale della Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo “Caccia al tesoro” e “Impariamo giocando” (che si realizzano nelle sedi di Ventimiglia, Sanremo e Taggia) e delle proposte per l’estero di Caritas Italiana.

L’appuntamento è alle ore 17 presso Casa Papa Francesco, in Salita San Pietro, 14 a Sanremo (Tel. 0184.505759 – 541111 – h. 9-12).

Il Servizio Civile Nazionale ha la finalità di concorrere alla difesa della Patria con mezzi nonviolenti, di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all’educazione alla pace fra i popoli;

Il Servizio Civile Nazionale è un’importante esperienza di crescita umana e di formazione nel campo dell’assistenza sociale, dell’animazione, della promozione culturale e della tutela dei diritti.

Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 28 anni (è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto).

Il servizio prevede un impegno di 30 ore settimanali per 12 mesi ed un percorso di formazione generale e specifica.

Ai volontari selezionati vengono garantiti: un contributo mensile di 433,80 Euro, il riconoscimento di crediti formativi o del tirocinio, la copertura assicurativa, l’Attestato Nazionale di fine servizio.

La Caritas diocesana mette a disposizione 20 posti:

– 16 nell’ambito del Progetto “Caccia al Tesoro” per attività con persone in situazione di disagio economico e sociale, con problemi di salute mentale e dipendenze, con richiedenti asilo e rifugiati e per iniziative di sensibilizzazione e informazione sul commercio equo e solidale

6 con l’Associazione Centro Ascolto Caritas a Sanremo

2 presso l’Associazione Primo Fiore a Sanremo

2 con la Coop. Soc. Terre Solidali a Sanremo

