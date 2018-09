Domani, mercoledì 19 settembre alle 11, nella sede della Provincia di Imperia si terrà il primo incontro in attuazione dell’intesa quadro sulla realizzazione della pista ciclopedonale del ponente ligure firmata a maggio l’11 maggio scorso. All’incontro parteciperanno i rappresentanti della Regione Liguria con l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ai Trasporti Gianni Berrino, quelli dei comuni di Imperia, Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Cervo ed Andora, di Rete Ferroviaria Italiana e di FS Sistemi Urbani proprietari delle aree della dismessa linea ferroviaria San Lorenzo al Mare-Andora. Obiettivo dell’incontro lo studio di prefattibilità che interessa l’intero tracciato di circa 20 km da S. Lorenzo al Mare ad Andora e l’avvio delle procedure che porteranno ad un vero e proprio accordo di programma tra gli enti proprietari ed i Comuni. L’intesa consentirà, grazie alla valorizzazione delle aree delle ex-stazioni ferroviarie, la cessione del sedime e quindi l’avvio della realizzazione dell’opera, già in parte finanziata con il Bando Periferie.

