Continua in maniera serrata l’attività di contrasto alla criminalità predatoria condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto M.M., sanremese cl. 79, pregiudicato, colto in flagranza mentre trasportava a bordo della propria Mini Cooper, circa 60 kg di fronde di Eucalipto Populus, recise poco prima nel terreno di proprietà di un coltivatore diretto locale ubicato a S. Stefano al Mare – loc. Donego Regione Aregai.

È stato proprio quest’ultimo, notando la potatura illegale delle proprie piante a dare l’allarme richiedendo l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Il ladro si trovava ancora nei pressi della coltivazione ed è stato fermato mentre caricava nell’auto i fasci appena tagliati.

M.M, in atto sorvegliato speciale di P.S. proprio per aver commesso in passato diversi reati predatori, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia in attesa di essere giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.