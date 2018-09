Grande partecipazione al primo incontro organizzato alla Sanremese da Vincenzo Stragapede, responsabile del Settore Giovanile, alla presenza del dietologo dello sport, Stefano Beschi, e della psicologa dello sport, Katya Iannucci.

Numerosi sono state le persone che sono accorse all’evento, a testimonianza dell’interesse verso ciò che riguarda l’aspetto sportivo anche al di fuori del rettangolo di gioco.

Questo incontro ha rappresentato una novità per il settore giovanile biancoazzurro che punta a formare i ragazzi non solo come calciatori, ma soprattutto come uomini di domani.

Stefano Beschi e Katya Iannucci hanno apportato delle nozioni e degli insegnamenti che saranno utili anche in futuro per i giovani biancoazzurri nel loro percorso di crescita personale.