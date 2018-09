Nell’ultima puntata della trasmissione “Chi l’ha visto?” è stato trattato il caso di Magda, ragazzina di 16 anni scomparsa da Impera a Ferragosto. Magda, che frequenta il Liceo Artistico di Imperia, è uscita alle 9 di mattina assieme a un’amica che aveva passato la notte a casa loro e non è più tornata.

Il 15 agosto per telefono Magda ha detto di trovarsi al mercato con un’amica per provare alcuni vestiti. Le sue intenzioni erano poi di andare a Pontedassio ed infine a casa. Subito dopo la telefonata con la madre, il cellulare è stato spento. Una telecamera di sorveglianza ha immortalato Magda a San Lorenzo al Mare, mentre prendeva un bus diretto a Sanremo, forse per raggiungere Ventimiglia e la Francia. Alcuni giorni dopo i genitori avevano ricevuto una sua telefonata da un numero di cellulare olandese, che dopo quella chiamata è stato dismesso.

La mamma durante la trasmissione ha detto: “Ho bisogno che torni a casa, ho bisogno di lei. Lei è la mia vita, non tanto perché gliel’ho data io, ma perché io non riesco a stare senza di lei”.

Magda

Età: 16 (al momento della scomparsa)

Statura: 165

Occhi:castani

Abbigliamento:pantaloni militari, scarpe nere “Globe”, 2 magliette una sopra l’altra, zaino bordeaux “EastPack”, una borsa di tela nera e ha con se una chitarra acustica

Segni particolari:tatuaggio su gomito sinistro con scritto “never mind”

Scomparso da:Imperia

Data della scomparsa:15/08/2018

