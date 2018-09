Domenica 16 settembre l’Associazione Ponente Experience propone un’escursione nella foresta demaniale di Gouta-Testa d’Alpe, un bosco monumentale di abeti bianchi, unico in Liguria, che farà assaporare atmosfere nordiche con il profumo del Mar Ligure a poca distanza. L’area si trova a cavallo del confine italo-francese, dove l’Alta Via dei Monti Liguri ripercorre le tracce del complesso militare difensivo del Vallo Alpino, con scorci panoramici che dai Monti Toraggio e Pietravecchia conducono sino al mare.

