La sezione agonistica di Trampolino Elastico della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori sabato 8 settembre presso il centro federale di Milano (organizzazione Milano 2000) ha ottenuto brillanti risultati che hanno ripagato tecnici ed atleti di un’estate di lavoro passata ad allenarsi. Nei Campionati Italiani Assoluti di Syncro femminile Sima Papone e Ludovica Razzoli hanno conquistato il gradino più alto del podio laureandosi campionesse italiane in questa specialità. Nella finale della Coppa dei Campioni, gara individuale sempre di trampolino, Giulia Bellone ha ottenuto l’oro nella gara senior, mentre Sima Papone ha ottenuto un bronzo nelle junior. Soddisfatti i dirigenti ed i tecnici del sodalizio a partire dalla professoressa Daniela Breggion presente in campo gara, Stefano Crastolla confermato per il 4° anno alla guida tecnica della sezione e tutto lo staff tecnico che collabora per ottenere questi risultati. Tutta la squadra agonistica della sezione sta preparando l’esordio in serie B prevista a fine ottobre a Torino.

Anche l’acrobatica era impegnata sabato 8 in un importante evento a Gorizia, dove si è svolto il torneo internazionale di Teamgym con la partecipazione delle squadre nazionali di Italia, Austria e Croazia. Per i tecnici è stato un test-events importante prima degli europei previsti in Portogallo dal 15 al 21 ottobre. Si sono potute verificare le ondate al tumbling ed al mini trampolino e lavorare sul ‘floor’(esercizio collettivo proposto in contemporanea dai 10 componenti del team).Con grande soddisfazione i tecnici Elisa Addiego ( Riviera) e Alberto Rovere ( Imperia) hanno avuto la conferma che i propri ginnasti Gianluca De Andreis per la squadra junior ed Angelo Bellani per i senior saranno titolari agli europei. La collaborazione avviata tra le due società continua a dare buoni frutti e continuerà anche nella prossima stagione.

La Riviera, finita l’organizzazione del Collegiale Nazionale Allieve Gold di Ritmica ospitato al Polo Sportivo del Mercato (ottima la riuscita dell’evento con tecnici le ginnaste ospiti soddisfatte), sta predisponendo la ripresa di tutti i corsi base per avvicinare più ‘atleti’ possibili alle nostre iniziative ginniche a 360 gradi .Dalla ritmica all’artistica maschile e femminile, al trampolino, l’acrobatica, il parkourgym e la ginnastica per tutti.(ci trovate sui social ginnasticarivieradeifiori)

La novità di quest’anno è rappresentata dalla sezione di Salute e Fitness. La Riviera è stata la 1ª società ligure certificata per il gymnastics corner, primo passo per proporre alcune discipline proposte dalla FederGinnastica in questo innovativo contenitore di attività. Sabato 8 e domenica 9 due tecnici della Società hanno partecipato ai primi due moduli didattici specifici, Lorenza Frascarelli nell’ Aequilibrium (ginnastica posturale con tecniche miste, yoga, pilates ecc)e Alice Frascarelli nel FuncionalTraining (allenamento funzionale globale). Questa parte, teoria e pratica, del corso si concluderà sempre a Roma sabato e domenica prossima.

Ginnastica Riviera dei Fiori