Domani a Sanremo i dettagli di un nuovo progetto per il restyling di Porto Vecchio saranno svelati in un incontro organizzato dal Gruppo Cozzi Parodi, che si propone, dopo il progetto del Gruppo Lagorio. L’obiettivo è un migliore collegamento con la città, attraverso piazza Bresca, snodo tra il centro e la zona dedicata alle barche. Prevista anche una nuova area aperta sul mare. Il Comune dovrà poi scegliere la soluzione migliore e affidare i lavori, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.