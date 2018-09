“Dopo il favore del trasporto gentilmente offerto da quelli di Baobab Experience, che hanno garantito l’arrivo a Ventimiglia di una cinquantina di migranti africani, 34 dei quali sbarcati dalla nave Diciotti, ora ci aspettiamo che parta un altro pullman pagato dal Governo francese per trasportarli e accoglierli nel Paese a loro più gradito e guidato dall’insegnante paladino dei diritti Emmanuel Macron” afferma Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini.

“Ci aspettiamo che parta un altro pullman pagato dal Governo francese per trasportarli e accoglierli nel Paese a loro più gradito e guidato dall’insegnante paladino dei diritti Emmanuel Macron” afferma Franco Senarega, capogruppo regionale della Lega