Pietro Buttu, allenatore dell’Imperia, commenta così il calendario dei neroazzurri in Eccellenza.

“Ho sempre pensato che tanto prima o poi bisogna incontrare tutte le squadre. Devo essere concentrato sulla mia squadra e nel suo miglioramento. Cominciamo in casa e dobbiamo partire bene, abbiamo poi due trasferte con Busalla e Pietra Ligure, però è bene che arrivino subito. Il Pietra con cui abbiamo voglia di rivalsa e Busalla che è una delle trasferte più difficili di questo campionato. Io non sono preoccupato per le avversarie, cerco di concentrarmi sul miglioramento della mia squadra e che capisca subito che tipo di calcio dobbiamo fare. Le gare sono tutte dure, la Rivarolese, il Vado, la Cairese, Genova Calcio, Pietra Ligure e altre squadre rodate che disputeranno un campionato livellato verso l’alto però, per me, la candidata alla vittoria è il Finale, partono una spanna sopra tutti. Tre anni fà hanno stravinto il campionato di Eccellenza, l’anno dopo hanno fatto un grandissimo campionato di serie D e lo scorso anno, pur retrocedendo, hanno giocato in serie D. Hanno un modo di lavorare che con l’Eccellenza non c’entra niente e quindi secondo me sono davanti a tutti, tenendo conto che hanno il miglior giocatore di questa categoria che è Edoardo Capra”.