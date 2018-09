La Sanremese mette a segno un grande colpo in attacco in vista dell’inizio del campionato 2018/2019.

In queste ore ha firmato con i biancoazzurri l’attaccante senegalese classe ’91 Ameth Fall, l’anno scorso in forza alla Caronnese, squadra con la quale, da gennaio, ha messo a segno 6 reti in 16 presenze.

“Quando mi hanno detto Sanremo ho detto subito di sì – ha commentato Fall al suo arrivo al “Comunale” – avevo trattative con molte squadre ma abbiamo detto subito di sì alla Sanremese. Voglio lavorare bene tutti i giorni con la squadra e con il mister, trovando gli automatismi con i compagni si fa bene per forza. Conosco già alcuni componenti della rosa e questo aiuterà il mio inserimento in squadra”.

Grande soddisfazione per il direttore generale della Sanremese Giuseppe Fava: “Fall è un giocatore importante per la categoria, sono molto felice di aver raggiunto un obiettivo così prestigioso. Lo abbiamo seguito per tutta l’estate e finalmente ce l’abbiamo fatta”.

Ameth Fall ha all’attivo quasi 200 presenze e 45 gol tra Serie C e Serie D. In carriera ha vestito le maglie di Bellaria Igea Marina, Lecco, Rimini, Barletta, Ischia Isolaverde, Fidelis Andria, Como e Caronnese.