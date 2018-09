La Finanza ha consegnato alla Procura un elenco di persone che potrebbero avere avuto responsabilità per il crollo di ponte Morandi a Genova che ha provocato la morte di 43 persone. Sono 13 nomi di coloro che si sono occupati del progetto di ristrutturazione del viadotto dal 2015, ma potrebbero diventare 25 se i magistrati andando indietro nel tempo. I periti dei pm hanno consegnato una prima relazione sulle probabili cause del crollo attribuendole a un “cedimento strutturale all’antenna del pilone 9 nel punto in cui i tiranti si congiungono all’estremità del sostegno”.