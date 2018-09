Oggi pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento intorno alle 14.45 sul monte di Portofino sul sentiero che da Base 0 porta a San Fruttuoso di Camogli.

Una signora di 59 anni residente a Crema, mentre era sul sentiero con il marito è scivolata e si è procurata una sospetta frattura alla caviglia destra. Sul posto è arrivata una squadra del Soccorso Alpino, i militi della Croce Verde di Camogli ed i Vigili del Fuoco. La caviglia della signora è stata stabilizzata e sotto l’incessante pioggia, è stato predisposto il trasporto con barella portantina lungo il sentiero. Il tragitto è stato particolarmente impegnativo per il terreno molto scivoloso a causa della forte pioggia e la formazione di rivi lungo i ripidi sentieri a scale fino a San Fruttuoso dove è stata caricata sulla motonave 883 della Guardia Costiera di Santa Margherita fino al porto di Camogli, per il successivo trasporto al pronto soccorso del Policlinico San Martino di Genova.