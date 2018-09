È indagato dalla procura di Padova per aver violato il segreto di ufficio favorendo secondo le accuse una cooperativa la EDECO che gestiva l’accoglienza dei migranti nell’aggiudicazione di un appalto.

Pasquale Aversa è stato componente della commissione prefettizia che amministrò Ventimiglia durante il periodo dello scioglimento per mafia (2011-2013) il sessantaduenne funzionario pubblico ora è in procinto di trasferirsi a Gioia Tauro dove sarà nuovamente componente della commissione prefettizia che guida il comune.