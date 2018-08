Non pubblichiamo i nomi per la presenza, al momento dei fatti, di una persona minorenne (la figlia).

Sembra che i dissapori tra i due protagonisti della lite finita a coltellate nella serata di lunedì a Bordighera Alta avessero già avuto altre discussioni pesanti e la donna avesse già preso la decisione di lasciare la casa di via Circonvallazione. Fatto sta che ora lui L.S. è libero con accusa di lesioni aggravate, mentre lei B.F. si trova, invece, in ospedale con 30 gg di prognosi.