Gatto Panceri, attualmente in radio con ‘Bombay’ (qui il link del video ufficiale girato interamente dall’artista con la tecnologia Apple per smartphone: https://www.youtube.com/watch?v=5vzWGqZOBVY), continua a conquistare crescenti e meritati consensi di pubblico e critica.

Dopo l’ottimo debutto ai primi di giugno scorso del nuovo album di inediti – ben 19, disco monumentale – dal titolo ‘Pelle d’oca e lividi’, che si è subito piazzato ai vertici delle classifiche di vendita di ITunes Rock e Amazon, ora è atteso in Liguria per uno fra i più importanti appuntamenti estivi in Riviera.

Il popolare artista e cantautore (che ora incide per la prestigiosa etichetta indipendente ‘Hit Rainbow’ di Roby Facchinetti dei Pooh e Athos Poma) è stato scelto quale Special Guest dell’edizione 2018 di ‘Festivalmare – Gran Galà del turismo’: unanimemente riconosciuta come la più importante manifestazione del suo genere in campo turistico. Il suo intento è quello di premiare gli eventi che la giuria ritiene abbiamo maggiormente contribuito alla promozione del turismo ligure, comparto tra i più importanti dell’economia.

‘Festivalmare’ è organizzato da ‘La Stampa (a cui si è ora affiancato ‘Il Secolo XIX’) e dalla Città di Sanremo, in collaborazione con il Casinò municipale.

La direzione artistica è affidata all’Agenzia Eccoci di Alassio, l’organizzazione logistica a Petroleum Coop di Savona. Presentano Marco Dottore e Luca Galtieri, con interventi del giornalista Sandro Chiaramonti.

L’edizione 2018 si svolgerà nello splendido scenario sul mare di Pian di Nave a Sanremo, proprio a fianco della fortezza di Santa Tecla, sabato 25 agosto alle ore 21 con ingresso libero.

Come vuole la tradizione, premiazioni e piccoli pensieri su pregi e difetti del turismo ligure si alterneranno a intensi momenti musicali.

Gatto Panceri, per tutti ormai semplicemente Gatto, è uno fra i cantautori più intensi e prolifici del panorama musicale italiano di qualità. Tre partecipazione in gara al ‘Festival di Sanremo’ come artista, ben 7 come autore per altri, ha scritto evergreen da oltre 45 milioni di copie nel mondo per calibri di fama mondiale quali Mina, Giorgia, Andrea Bocelli, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Mietta, Fausto Leali, Riccardo Fogli e molti altri. Un hitmaker proprio per questo motivo da molti a buon diritto reputato il nuovo Mogol.

“Sanremo e la Liguria sono la mia seconda casa. Quelle a cui devo l’uomo che sono adesso, la vita che faccio, il sogno realizzato. E’ dovere di ogni artista testimoniare la gratitudine con i fatti ai luoghi da cui tutto è partito. Felice di portare qui la mia nuova musica italiana, tra ‘Pelle d’oca e lividi’, il nuovo album, e i grandi successi sia del mio repertorio che scritti per altri che a Sanremo devono veramente tanto, per una serata attesissima che si preannuncia già di grande coinvolgimento e partecipazione. L’occasione è gradita per rivolgere anche un pensiero autentico alla memoria dello stimato e indimenticato Giancarlo Golzi, batterista strepitoso e fondatore dei Matia Bazar, sanremese doc, a tre anni dalla scomparsa avvenuta il 12 agosto del 2015”, dichiara entusiasta Gatto Panceri.

‘Festivalmare’ diventerà anche uno speciale TV grazie a Tgevents Television, format settimanale in onda in più di 80 emittenti del dgtv e sky in tutta Italia.