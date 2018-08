Sabato 26 agosto il salone di Villa Faravelli ospiterà la seconda tappa imperiese dedicata alla disciplina dello Yoga Beat®, con la presenza dell’insegnante Silvia Paonessa e del pianista Domenico Toscanini.

Lo Yoga Beat® è un metodo di insegnamento che racchiude molteplici tecniche Yogiche e artistiche, al fine di includere la disciplina dello Yoga in un ritmo che diventa struttura portante della pratica.

Lo Yoga Beat® si propone di avvicinare lo Yoga a tutti – rendendone l’apprendimento più immediato, divertente e coinvolgente – e si rivolge quindi a tutti coloro che vorrebbero affacciarsi alla disciplina, ma anche a chi è già esperto in materia di Yoga e vuole sperimentare una pratica più dinamica e completa.

Per la prima volta ad Imperia negli spazi del M.A.C.I., Silvia Paonessa – insegnante di Yoga con brevetti 200 e 500h YTTC conseguiti in India certificazione Alliance UK/USA in Hata – Ashtanga – Vinyasa – Acro Yoga – Yoga Terapia – condurrà la pratica sulle note di Domenico Toscanini al pianoforte, che alternerà la dolcezza e l’etericità dello strumento con materiche sonorità percussive.

Il movimento ed il respiro si fonderanno con le sonorità fluide, regalando un’esperienza immersiva ed esclusiva per i partecipanti.

Gli iscritti potranno inoltre partecipare ad una visita guidata esclusiva alle opere della collezione permanente del museo, condotta dallo staff del M.A.C.I. prima dell’inizio della pratica.

Info&Prenotazioni

Domenica 26 Agosto 2018

Ore 17.00 visita guidata esclusiva alla collezione permanente del museo (durata della visita 45 min.)

Ore 18.00 incontro Yoga Beat® (durata della lezione 90 min.)

Quota iscrizione 25€ – posti limitati

Prenotazione obbligatoria a info@yogabeat.eu – info@maci.art / 347.6484732

M.A.C.I.

Museo di Arte Contemporanea di Imperia

Villa Faravelli – Viale Matteotti, 151, 18100 IMPERIA