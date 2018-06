Per la prima volta a Sanremo arriva un progetto che ha già riscosso molto successo nella vicina città di Imperia: l’Educamp.

I bambini che avranno la fortuna di partecipare al camp multisportivo potranno provare 4 sport al giorno, fare nuove amicizie e condividere con gli altri la gioia di divertirsi insieme. Oltre alle attività sportive saranno proposte ai partecipanti anche delle attività educative, ricreative e ludiche; il tutto sotto la guida dei loro educatori laureati in Scienze Motorie, dei tecnici messi a disposizione dalle varie società e del personale qualificato che collaborerà per la buona riuscita del camp.

Ecco le attività proposte: ginnastica artistica e ritmica, trampolino elastico e parkour, basket, pallavolo, pattinaggio, baseball e softball, calcio, judo, rugby; nonché attività educative come igiene orale, educazione alimentare, educazione alla fotoprotezione.

L’educamp verrà organizzato dall’A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori in collaborazione con le varie società che hanno aderito al progetto, con il CONI e con il Comune di Sanremo; si svolgerà al polo polisportivo di Valle Armea nella settimana dal 16 al 20 luglio dalle ore 9 alle ore 17 ed avrà un costo di 110 euro (comprensivi di pranzo, merenda e divisa).

Per info Telefono e Whatsapp: Angelica 339-1963015 Alessandro 334-9990697

mail: educamprivieradeifiori@gmail.co