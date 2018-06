Fabio Varesio e Alessandro Lupico organizzano, per il 2° anno, un torneo di calcio su spiaggia al quale partecipano squadre composte da un numero minimo di 4 giocatori fino ad un massimo di 6.

Il torneo è stato ideato dagli Organizzatori per rilanciare lo sport estivo, proprio in spiaggia, nella Riviera dei Fiori e in primis a Sanremo e da quest’anno con il prestigioso Patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato allo Sport. L’evento è di certo interesse turistico, nonché di appassionati di calcio e gruppi di amici, professionisti e non del tanto amato sport, in una cornice estiva e piacevole come la spiaggia, che renderà l’evento stesso ancora più suggestivo.

Da sabato 30 giugno a domenica 8 luglio, a Sanremo, ai Bagni Stella – zona Pian di Poma – le squadre si contenderanno la vittoria. Nella serata finale verranno premiate, rispettivamente: le prime 3 squadre del Torneo, il gol più bello e il capocannoniere.

L’Organizzazione omaggia tutti i partecipanti di un completo da calcio ZEUS, importante brand già sponsor tecnico di società professionistiche.

Regolamento e informazioni sono anche sulla pagina Facebook @sanremobeachsoccer

Info e iscrizioni: Fabio Varesio 335.7537648 / Alessandro Lupico 333.1154940

Ufficio stampa e sponsorizzazioni: info@aroundevents.eu