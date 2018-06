Fra i tanti personaggi presenti al Concorso internazionale di equitazione, concluso al campo del Solaro, merita di essere ricordata anche una giovane francese che vive a Ventimiglia e si divide fra l’Italia e l’Oltralpe. E’ Alexandra Despre, 22 anni. Davvero singolare la sua storia. Nata a Parigi, si è trasferita con la famiglia a Ventimiglia ma studia a Nizza e della Francia ha mantenuto la nazionalità. “Avevo iniziato a montare a otto anni al maneggio Val Roya – racconta – ma oggi cavalco in un impianto costruito vicino a casa mia. Però sono tesserata in Francia, per La Verrière di Valbonne”. A Nizza studia Psicologia e il suo futuro sembra avere un indirizzo preciso. “Farò la psicologa – anticipa – però l’equitazione e i cavalli resteranno passioni che coltiverò per sempre. Intanto continuerò a montare e a fare qualche gara”. Il salto ostacoli conta molto per lei. Ma non tutto. E non solo perché lo studio l’assorbe parecchio. “Amo molto – dice – leggere. La letteratura, sia italiana che francese. Leggo soprattutto romanzi”.

Al Concorso sanremese ha ottenuto un sesto posto in C120. Quella vinta da Giorgia Milfa, genovese, con secondo il Francese Franck Guha Contestin, quindi la varesina Agata Orlandi e gli svizzeri Denise Cavegn ed Hervé Favre. Niente male se si pensa che i partenti erano 45.