È tornata a Bordighera l’estate di Bordilandia Park, il primo family park del Nord Italia costruito su misura per bambini, dove la gioia e il divertimento vanno di pari passo con la sicurezza. Dopo la festa di inaugurazione di sabato scorso, il parco divertimenti in Piazzale Mediterraneo (sulla passeggiata a mare di Bordighera) lancia la stagione degli spettacoli, con un ricco programma tra musica, magia, circo e attività in formato famiglia. Primo appuntamento domani, martedì 19 giugno, dalle 20.45 con lo spettacolo dei simpatici clown Fortunello e Marbella, che coinvolgeranno i piccoli ospiti del parco in una baby dance scatenata.

Il programma continua martedì 26 giugno con lo spettacolo di magia e illusionismo di “Magic Show Spagnolo”, mentre martedì 3 luglio saranno protagonisti gli artisti di strada e i truccabimbi di Ops Teatro, che porteranno a Bordilandia uno spettacolo di bolle. La programmazione 2018 va avanti martedì 10 luglio con la baby dance di Fortunello e Marbella, martedì 17 luglio con il circo e la giocoleria di Squilibrio, martedì 24 luglio con le magie del Fantasy Show e il 31 luglio con i clown e i truccabimbi di Mini circo. Gli spettacoli continuano ad agosto con show di circo e giocoleria (martedì 7 agosto), spettacoli di magia con il Clown Bibino (martedì 21 agosto) e il ritorno di Ops Teatro (martedì 28 agosto). Come da tradizione, martedì 15 agosto sarà invece la serata dedicata alla Festa del Pallone, durante la quale i bambini riceveranno in omaggio dei palloni.

Bordilandia Park è un parco giochi che ogni anno riunisce i bambini e le famiglie di tutta la riviera di Ponente, nonché turisti dalla Francia e da altre zone estere. Inoltre, l’attenzione che lo staff di Bordilandia Park riserva alla sicurezza, alla protezione e alla libertà dei bambini, alla qualità degli impianti e alla pulizia degli spazi, ha fatto sì che la struttura venisse inserita nel sito Mondoparchi, la “Guida Michelin” dei parchi giochi, che include tutti i migliori parchi divertimento in Italia. Bordilandia Park va oltre il solito parco giochi: è un luogo colorato e fiabesco, dove tutti i bambini possono divertirsi e giocare in totale sicurezza.

«Bordilandia Park si è affermato ed è cresciuto col tempo, fino a diventare un luogo di ritrovo per tutti i bambini della riviera di ponente, ma non solo – spiega il direttore del parco Ferdinando Uga – Grazie al suo nome, Bordilandia ogni anno promuove il territorio di Bordighera, con una forte campagna web che parte fin dai primi di marzo e dura per tutta la stagione estiva. Ribadirne l’importanza ludica, sociale, ma soprattutto economica è un modo per mettere a tacere le recenti polemiche che si sono create attorno al nostro parco. Bordilandia è una struttura fondamentale per Bordighera, perché ogni anno porta famiglie da tutto il ponente ligure».

Anche per la nuova stagione, ogni sera il pubblico potrà ritirare all’ingresso il braccialetto di Bordilandia Park, un comodo e divertente pass che permetterà ai piccoli ospiti di partecipare a tutte le attrazioni e darà il libero accesso a tutti giochi del parco. Grazie al braccialetto, i bambini potranno saltare da un gioco all’altro evitando lunghe attese. Come da tradizione, tornano i giochi gonfiabili più all’avanguardia e le attività per ogni fascia d’età: il Pesce Gigante, il Mini Bruco, il tiro a segno, la pista per go karts e la piscina con le palline colorate, in cui immergersi e giocare con gli altri bambini. Ci sarà inoltre un’area recintata con un prato ecologico, dove i bambini potranno giocare liberamente anche a piedi scalzi, e una zona relax, dove i genitori potranno rilassarsi mentre osservano i bimbi divertirsi.

Bordilandia Park è aperta ogni sera da giugno ad agosto nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle 20.45 alle 24, nei festivi e prefestivi dalle 20.30 all’1. Per informazioni: www.bordilandiapark.com