Tragedia sfiorata stanotte quando due giovani all’uscita di una discoteca sono caduti negli scogli da una altezza di oltre tre metri. A Sestri Levante alle 2,30 un ragazzo di Sestri ed una ragazza di 19 anni di Riva Trigoso si sono appoggiati ad alcuni new jersey in plastica che delimitano un cantiere di lavoro. I leggeri contenitori sono finiti sugli scogli e cosi i due giovani. La ragazza ha battuto il capo sugli scogli riportando un trauma cranico e diverse costole incrinate ed è ora ricoverata al San Martino di Genova.

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta