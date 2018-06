L’onorevole Flavio Di Muro ha incontrato questa mattina il sindaco Enrico Ioculano per parlare della questione migranti in città.

Come risaputo l’On. Di Muro, ventimigliese, ha ricevuto l’incarico di comporre un dossier sulla situazione migranti direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.