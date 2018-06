Una subacquea italiana di circa 50 anni è morta dopo essere stata colpita da un malore nel corso di un’immersione in mare a Capo Nero a Sanremo in una zona in cui il fondale supera i 30 metri di profondità. Il sub che accompagnava la donna nell’immersione ha prontamente allertato i soccorsi. La Guardia Costiera ha prelevato la donna ancora in vita e l’ha trasportata sulla banchina del porto sulla motovedetta Cp864 di Sanremo per consegnarla al 118.