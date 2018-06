Pallapugno: i risultati di giovedì 14 giugno della Serie B

Serie B – Quarta ritorno

Virtus Langhe-ArGi Arredamenti Taggese 11-3

Credito Cooperativo Caraglio-Salumificio Benese 4-11

Pallapugno: i risultati di giovedì 14 giugno in Serie C2

e del campionato Femminile

Serie C2 Girone A – Prima ritorno

Pro Paschese-Pro Mombaldone 11-2

Femminile – Recupero seconda giornata

Gymnasium Albese-Fortezza Savona 9-2

Pallapugno: le partite di giovedì 14 giugno dei campionati giovanili

Juniores Girone B – Terza ritorno

Gottasecca-Subalcuneo 9-7

Pulcini Girone A – Settima giornata

Amici Castello-Peveragno 2-7

Lunedì 18 giugno torna il CTF 2.0 di pallapugno

Dopo Andora e Alba, sarà lo sferisterio di Cuneo a ospitare, lunedì 18 giugno, la terza sessione di lavoro del Centro tecnico federale, il polo d’eccellenza promosso dalla Fipap per la formazione tecnico-sportiva dei giovani. L’attività del CTF 2.0 è sostenuta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo e dalla Siscom di Cervere. L’appuntamento per atleti e tecnici è alle 17.30,con inizio dei lavori alle 18. Saranno nuovamente presenti le nostre telecamere per il talent del balon.