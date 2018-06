L’ex medico Nadhir Garibizzo voleva uccidere il figlio di 8 anni del suo avvocato, Elena Pezzetta, e farsi trovare impiccato in casa. Il progetto criminale è sfumato per l’intervento del padre del bimbo e di un amico di famiglia. Garibizzo (che nel 2001 uccise la convivente) si era portato dietro una corda con un cappio già pronto, legacci e nastro adesivo. Aveva con sé anche un cambio completo e il necessaire da barba, probabilmente prefigurando l’ipotesi di finire in carcere, come scrivono Gavino, Pomati e Isaia su “Stampa-Secolo XIX”.