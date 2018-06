A Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, insegnanti e studenti della “Maria Primina” hanno festeggiato Rino Giannachi, collaboratore scolastico andato in pensione dopo aver lavorato negli ultimi 32 anni nella scuola della città delle palme. bidello, giunto alla pensione.La maestra Daniela ha letto una poesia dedicata a Rino, mentre i bambini hanno organizzato un breve spettacolo, per poi regalare a Rino l'”Oscar di miglior bidello”.

Sina Seva, così come Luca e Mattia, due alunni di quinta elementare, hanno anche voluto dedicare un video all’amato bidello Rino. Video che è possibile vedere sul link sottostante.



