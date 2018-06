A Sanremo un 40enne musicista si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure, in seguito alla caduta, avvenuta poco prima delle 13, da un balcone al primo piano di un casa in corso Cavallotti.

La caduta si sarebbe verificata in modo accidentale dato che l’uomo stava cercando di raccogliere un mazzo di chiavi finito sopra una veranda. Il 40enne è stato soccorso dal 118 per poi essere trasferito in elicottero al più attrezzato nosocomio di Pietra Ligure.