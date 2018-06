La scorsa mattina, una delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, aggregate a Ventimiglia in occasione dei servizi di ordine pubblico finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha notato un gruppo di extracomunitari nei pressi dei giardini pubblici “Reggio” che importunavano un anziano signore.

Hanno deciso quindi di intervenire ma uno straniero, successivamente identificato nella persona di un Tunisino, classe ’85, alla vista degli uomini in divisa che avanzavano, anziché desistere, ha aggravato la sua condotta, spintonando l’anziano e profferendo, nei confronti dei poliziotti, insulti e minacce.

Per sfuggire al controllo di polizia, l’uomo è scappato in direzione della vicina spiaggia e, dopo aver raccolto delle pietre dalla riva che ha lanciato contro gli agenti – con pericolo che colpisse anche i tanti bagnanti presenti – si è tuffato in mare per guadagnare la fuga.

Mentre lo straniero si allontanava a nuoto, un poliziotto libero dal servizio che aveva assistito a tutta la scena, è intervenuto in ausilio ai colleghi. Mescolandosi tra i comuni bagnanti, d’accordo con i colleghi in divisa, li ha lasciati allontanare inducendo lo straniero a tornare a riva.

Il tunisino è caduto nella “trappola” e, appena uscito dall’acqua, è stato fermato dagli agenti che subito sono giunti in aiuto al collega che l’aveva prontamente bloccato sul bagnasciuga.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, si dimenava energicamente, sferrando pugni e calci nei confronti dei poliziottti che, nell’atto di calmarlo, si sono procurati delle ferite e contusioni multiple.

E’ stato quindi arrestato per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni e accompagnato in Commissariato per gli accertamenti di rito. Tuttavia, considerato che l’uomo ha rifiutato di calmarsi e anzi ha iniziato a sbattere volontariamente la testa contro il vetro blindato della camera di sicurezza, gli agenti hanno chiesto l’intervento dei medici del 118, che, a bordo di un’ambulanza, lo ha trasportato al Pronto Soccorso di Imperia per una valutazione psichiatrica.