Il direttore generale della Sanremese Giuseppe Fava nelle ultime ore ha confermato anche per la prossima stagione cinque elementi cardine della prima squadra.

Resteranno in biancoazzurro i difensori Luigi Castaldo, Patrick Anzaghi e Simone Bregliano e i centrocampisti Max Taddei e Filippo Scalzi.

Castaldo (28 presenze e 3 gol la scorsa stagione) è stato riconfermato dopo la sua prima stagione in biancoazzurro mentre per Anzaghi (32 presenze) sarà il terzo anno al “Comunale”. Per il sanremese Bregliano (24 presenze), invece, si rinsalda il legame con la squadra della propria città.

Taddei (28 presenze e una rete) è ormai un elemento portante della squadra dentro e fuori dal campo mentre il matuziano Scalzi (31 presenze e 8 gol) rappresenta al meglio la continuità tra settore giovanile e prima squadra.

Sempre dal settore giovanile arriva un’altra conferma. Dopo le sue ottime prestazioni con la Sanremese, dopo la convocazione in Rappresentativa Serie D e dopo la partecipazione alla Juniores Cup 2018, il difensore classe 2000 Erik Di Fabrizio sarà aggregato alla prima squadra per la prossima stagione.