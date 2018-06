Alle elezioni comunali di Bordighera il candidato che ha ottenuto più preferenze è stato Marco Laganà (Bordighera Vince), ben 223. Sempre per quanto riguarda la lista che sosteneva la candidatura di Vittorio Ingenito, i più votati sono stati Marco Farotto (167), Melina Rodà (156), Mauro Bozzarelli (143), Laura Pastore (132), Stefano Gnutti (120), Walter Sorriento (106) e Marzia Baldassare (94).

Nella lista “Progetto Bordighera” (Giacomo Pallanca candidato sindaco) Margherita Mariella ha avuto 171 preferenze, Federico Bertaina 149, Massimiliano Di Vito 119.

Nella lista “Semplicemente Bordighera” (Giuseppe Trucchi candidato sindaco) Massimiliano Bassi ha ottenuto 203 preferenze, Maura Traverso 119, Silvano Maccario 98.

Per “Civicamente Bordighera” (Mara Lorenzi candidata sindaco) Loredana Sasso ha avuto 124 preferenze, Mauro Lorenzi 80, Claudia Roggero 77.

Infine per “Insieme si cambia” (Donatella Albano, candidata sindaco) Corrado Ramella ha avuto 91 preferenze, Renata Dalmasso 63 e Davide Ramoino 62.