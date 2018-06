Ieri pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato sul sentiero che da Chiavari porta a Montallegro presso il Passo dell’Anchetta per una donna che insieme ad un gruppo di amici ha perso l’orientamento, ritrovandosi in sentiero disconnesso. La donna è scivolata e si procurata una sospetta frattura alla caviglia. La donna infortunata è stata recuperata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco per il trasporto al pronto soccorso mentre il resto del gruppo è stato riaccompagnato dalla squadra del CNSAS e dai Vigili del Fuoco fino alla Montallegro.