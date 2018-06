I Carabinieri di Sanremo hanno arrestato il responsabile del sinistro stradale avvenuto la scorsa notte a Taggia. In poco tempo sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Massimiliano Anfossi, 42 anni. L’impatto frontale tra la Fiat Sedici e il Piaggio C80 a bordo del quale viaggiava la vittima è avvenuto intorno alle 23.15, sull’Aurelia all’altezza del ponte Argentina, coinvolgendo anche un ulteriore veicolo in transito.

L’arrestato, 62enne italiano, risultato positivo all’alcol test con valori oltre i limiti consentiti dalla legge, ha percorso il tratto stradale in contromano direzione Taggia, andando a sbattere con gli altri due veicoli in transito. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di essere interrogato dall’Autorità Giudiziaria competente.