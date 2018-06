Duecentocinquanta repliche sold out, oltre 200.000 spettatori. Continua la tournée dello spettacolo UNO NESSUNO CENTOMILA con Enrico Lo Verso (adattamento e regia Alessandra Pizzi). L’appuntamento è per martedì 26 giugno alle 21 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

L’omaggio a Luigi Pirandello, in occasione del 150 esimo anniversario della nascita, la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio insignificante. Il pretesto è un’osservazione banale che viene dall’esterno. I dubbi di un’esistenza si dipanano intorno ad un particolare fisico. Le cento maschere della quotidianità, lasciano il posto alla ricerca del SE’ autentico, vero, profondo. Un unico testo narrativo, per una messa in scena sempre diversa, affidata al racconto di Enrico Lo Verso (adattamento e regia di Alessandra Pizzi) che “vive” un nuovo Vitangelo Moscarda, l’uomo “senza tempo”. Un’interpretazione naturalistica, immediata, “schietta”, volta a sottolineare la contemporaneità di un messaggio universale, univoco, perenne: la ricerca della propria essenza, dentro la giungla quotidiana di omologazioni. La vita si apre come in un gioco di scatole cinesi, e nel fondo è l’essenza. Abbandonare i centomila, per cercare l’uno, a volte può significare fare i conti con il nessuno. Ma forse è un prezzo che conviene pagare, pur di assaporare la vita.