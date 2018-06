In totale sono 4 le persone denunciate, 3 bengalesi e 1 ivoriano, tutti di età compresa tra i 25 e i 22 anni, che secondo la ricostruzione dei militari avrebbero avuto una violenta colluttazione per futili motivi scaturita, secondo le testimonianze acquisite, dalle quantità di cibo da spartirsi tra tutti i dipendenti del ristorante.

