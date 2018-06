Tutto pronto per la 38° edizione di San Giovanni che prenderà il via il 14 giugno, ma nel frattempo una speciale anticipazione con l’evento: “Aspettando San Giovanni”.

Venerdì 8 giugno a partire dalle 19 e per tutta la serata, spianata Borgo Peri ad Imperia sarà protagonista di un programma molto particolare, che anticipa il grande evento a ritmo di musica e non solo.

Dalle ore 19 “Aspettando San Giovanni” inizierà con la musica di DJ Comic per seguire alle 20.30 con una inconsueta quanto golosa sfida: “La grande abbuffata”, gara di mangiatori di panini. In palio tre premi imperdibili: un Samsung Galaxy S8, un Timex Ironman e un menù esclusivo…ovviamente a base di panini. Chi fosse interessato alla competizione potrà iscriversi presso la paninoteca Lucky.

A partire dalle ore 21.00 la scena passerà alla comicità di Enrique Balbontin, direttamente dalla trasmissione Colorado, mentre alle 21.30 sarà il momento degli Efem System. Quindi musica dj set fino all’1.00

“Aspettando San Giovanni” vi aspetta!