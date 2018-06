Olio, basilico e vino: le grandi DOP e DOC della Liguria raggiungono i clienti dei Ristoranti con il progetto Assaggia la Liguria.

Il progetto, realizzato dall’Enoteca Regionale della Liguria, dai Consorzi di Tutela dell’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP e del Basilico Genovese DOP, in collaborazione con Coldiretti Liguria, mira alla valorizzazione dei sapori della nostra terra più autentica, attraverso cene a tema basate su prodotti d’eccellenza.

“Raggiungere il consumatore nei ristoranti del circuito Liguria Gourmet – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato Confederale Bruno Rivarossa – con i prodotti agricoli del nostro territorio certificati con denominazione di origine, è un ulteriore modo per far scoprire e valorizzare le eccellenze della nostra Regione. Questi tre prodotti sono il simbolo di una storia culturale secolare e di una ruralità eroica che va tutelata e tramandata. Durante questi appuntamenti, grazie anche a esperti di ciascuna produzione che racconteranno convivialmente agli ospiti questi prodotti, i commensali avranno modo di degustare e abbinare al meglio questi prodotti, e diventare custodi di un sapere che li accompagnerà nelle scelte alimentari quotidiane”

Prossimi appuntamenti

Martedì 12 giugno – Ristorante Il Genovese, via Galata 35r GENOVA (GE)

Martedì 13 giugno – Ristorante La Femme, via C. Battisti 58 San Bartolomeo al Mare

Giovedì 14 giugno – L’Insolita Zuppa, Via Romana, 7, 16038 Santa Margherita Ligure (GE)

Sabato 16 giugno – Ristorante Palazzo SALSOLE, piazza Concezione, 1 SASSELLO (SV)

Martedì 19 giugno – Ristorante Le Perlage, via Mascherpa 4r GENOVA (GE)

Mercoledì 20 giugno – Ristorante Cian de Bià, via Silvio Pellico 14 Badalucco