“L’idea di realizzare maschere dei supereroi per aiutare i piccoli pazienti affetti da tumore ad affrontare la radioterapia rappresenta un esempio di ingegno, passione e dedizione per tutti noi e un orgoglio per l’intero sistema sanitario regionale in cui operano professionisti di altissimo livello e di grande umanità come Claudio Cantatore a cui voglio rivolgere le congratulazioni”.

Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale in merito al lavoro svolto dal tecnico di radioterapia Claudio Cantatore che costruisce maschere per i bambini che necessitano di trattamenti radioterapici presso l’Unità Operativa Oncologia Radioterapica dell’Ospedale Policlinico San Martino guidata da Renzo Corvò.