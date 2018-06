Vallecrosia: oggi i candidati della lista Cittadini in Comune sono presenti con un gazebo dal Ponte di via Roma soprannominato volgarmente con le “bretelle” da qualche mistificatore.

Il Candidato Sindaco Armando Biasi: “Non abbiamo paura della verità, vogliamo trasparenza e legalità, tant’è che più volte ho invitato i miei detrattori e un incontro pubblico sull’argomento. Nessun altro ci ha messo la faccia per dare spiegazioni in merito alle pratiche senza paura di essere smentito. Non avendo la fortuna di vedere i miei antagonisti qua con noi oggi, non ci rimane che metterci la faccia con la lista Cittadini in Comune”

Per l’intera giornata di oggi i candidati della lista Cittadini in Comune presidieranno con un gazebo il ponte di via Roma, al fine di spiegare alla popolazione la verità sulla costruzione del ponte consegnando, a coloro che lo vorranno una copia della Delibera Comunale e una copia del programma elettorale.

Armando Biasi afferma: “Siamo arrivati quasi al termine di questa campagna elettorale che il mio gruppo ed io abbiamo improntato sulla trasparenza, sull’informazione, con numerosi video e sui contenuti del nostro programma partecipato. Ancora una volta la mia squadra ed io vogliamo agire in modo chiaro nei confronti dei cittadini di Vallecrosia, informandoli sulla verità in merito al ponte”.

Il candidato Biasi aggiunge: “I miei avversari politici mi hanno denigrato ed attaccato personalmente per tutta la campagna elettorale, forse non avendo altri argomenti, più volte li ho invitati ad un dibattito pubblico per mettere chiarezza sull’argomento, ma non ho mai ricevuto risposta e nessun altro si è messo in gioco per chiarire la situazione. Da qui la decisione del gruppo di presenziare sul ponte con un gazebo, a disposizione di tutti i cittadini, per informarli sulla verità, documenti alla mano, come mia consuetudine. Un cittadino informato, è cittadino consapevole e proattivo nei confronti della collettività.

Con oggi si conclude la prima fase informativa dei gazebi, ma come detto e promesso in tutta la campagna elettorale, questo è solo un rinvio alla prossima settimana, perché continueremo a tenervi informati con un incontro mensile.

Sulle tematiche più importanti o su temi richiesti dai cittadini faremo gli approfondimenti sull’operato amministrativo.

Per noi il cittadino non è importante solo prima del voto ma è il centro focale del programma della lista Cittadini in Comune anche dopo le elezioni.

Come ho sempre sostenuto durante la campagna elettorale, la nostra volontà è quella di sviluppare la comunità, e che in modo corale si possa risollevare Vallecrosia.

Noi ci siamo messi a disposizione dei cittadini di Vallecrosia, per la trasparenza e per il bene comune”.